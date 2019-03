Blinde gamer geeft onze reporter een pak slaag 15 maart 2019

Hij is al blind sinds z'n zesde, maar dat heeft Sven van de Wege (33) niet tegengehouden om een succesvolle e-sporter te worden. In het vechspel 'Street Fighter' is de Nederlander in korte tijd uitgegroeid tot een fenomeen. 'BlindWarriorSven' - z'n game-alias - weet in de verste verte niet hoe het videospel eruitziet, maar puur op basis van zijn gehoor geeft hij veel tegenstanders op internationale toernooien een pak rammel. Onze reporter ging ook eens virtueel op de vuist met Sven en keerde bont en blauw weer naar huis.

