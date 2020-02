Exclusief voor abonnees Blinddoek brengt De Wever tot inzicht 08 februari 2020

Door niks te zien, is Bart De Wever gisteren tot nieuwe inzichten gekomen. De burgemeester van Antwerpen verkende een deel van zijn stad met een blinddoek en een rolstoel om te ervaren hoe toegankelijk die is. "Binnen de 100 meter van mijn kantoor werd ik al gewezen op verschillende fouten", geeft De Wever toe. Zo bleek in de licht klimmende Wisselstraat een niveauverschil van 3 centimeter tussen het ene en het andere stuk rijweg al te moeilijk toen De Wever in de rolstoel zat. Aanleiding voor de actie was de ondertekening van een charter voor een beter toegankelijke stad. "De voorbije tien jaar is er wel al wat verbeterd", zegt Michel Huybrechts van Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT). "Maar er is nog werk. De plannen voor het openbaar domein zien er meestal goed uit, tot de uitvoering volgt. De stratenleggers voeren niet altijd uit wat er getekend staat. En dan krijg je fouten die vaak niet worden hersteld."

