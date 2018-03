Blind getrouwd Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 24 maart 2018

Arme Mike. Arme wij allemáál. Want waren wij niet allemaal een heel klein beetje Mike, op maandagavond? Plots teruggesmeten naar dat ene moment, maar dan met onze eigen Marjolein? Misschien heette ze Sarah, en liet ze met een sms weten dat het finito was. Of misschien heette hij Marc, en vroeg hij of je even wou gaan zitten. Of verliep het allemaal net zo kil als in 'Blind Getrouwd'. "Ha. Je bent er nu al?" Tsjak. Een kokosnoot, verticaal op je kop.

