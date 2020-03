Exclusief voor abonnees Blind Getrouwd en de mannen zich maar uitsloven 10 maart 2020

Hier zitten we nu in Bali met onze kokosnoten, lijken Sonny en Laura uit 'Blind Getrouwd' te denken. Hij doet z'n best voor een streepje romantiek, net als Lothar, maar hun echtgenotes reageren voorlopig wel erg lauwtjes.

