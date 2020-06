Exclusief voor abonnees Blikvanger van zes miljoen AA Gent 29 juni 2020

00u00 0

zomeruitgaven 2019 voor 1 juli: 6,7 miljoen euro

zomeruitgaven 2020: 8,7 miljoen euro

AA Gent zet de toon in deze transferperiode - de Buffalo's haalden nog voor de echte start van de transferperiode al zes nieuwkomers: Núrio, Botaka, Roef, Arslanagic, Parmentier, De Bruyn - en dan is er nog Kums die blijft. Net als vorig jaar rond deze tijd betaalde Gent voor een handvol zomertransfers zo'n 8 miljoen euro. Blikvanger was de 6 miljoen euro voor Núrio: "Een belangrijke som, maar alles blijft gecontroleerd", meende voorzitter Ivan De Witte in onze weekendkrant. "En het werk is nog niet af", voegde de preses eraan toe. Coronacrisis of niet - AA Gent steekt de ambities alvast niet onder stoelen of banken. (TTV)

