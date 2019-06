Exclusief voor abonnees Blikseminslag richt schade aan in Koutermolenstraat 21 juni 2019

Tijdens het onweer dat woensdagavond over de regio trok, is de bliksem ingeslagen op een woning in de Koutermolenstraat in Belsele. De elektriciteitskast werd daarbij geraakt. Daardoor kregen een aantal elektrische toestellen een stroompiek te verwerken waardoor ze vernield werden. Omdat er ook een brandgeur in de woning hing, kwam de brandweer ter plaatse. Preventief werd wat isolatiemateriaal verwijderd, maar gelukkig brak er geen brand uit, de bewoner kwam er met de schrik vanaf. Ook in enkele andere woningen in de straat raakten elektrische toestellen beschadigd. Ook uit Waasmunster kwam er een melding binnen van een brandgeur na een blikseminslag op een woning in de Kouterstraat. De schade bleef gelukkig beperkt. (PKM)

