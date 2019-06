Exclusief voor abonnees Bliksem slaat in op twee giraffen 13 juni 2019

00u00 0

Het is een kans van "één op een miljoen", aldus een woordvoerster van een safaripark in Florida, maar twee giraffen in het park zijn gestorven door een blikseminslag. Het incident gebeurde op 3 mei, maar werd nu pas bekendgemaakt. "Het is met verdriet in ons hart dat we het overlijden melden", klinkt het op de Facebookpagina van Lion Country Safari. "Lily en Jioni liepen zes weken geleden rond in hun habitat toen er plotseling een zwaar onweer losbarstte. Het pathologisch onderzoek heeft bevestigd dat de giraffen stierven door een blikseminslag. Ze waren op slag dood."