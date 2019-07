Exclusief voor abonnees Bliksem slaat in op elektriciteitskast van woning 13 juli 2019

Vrijdagvoormiddag heeft de bliksem ingeslagen in een elektriciteitskast van een woning in de Braambessenstraat in Mol. De elektriciteitskast, die in de kelder van de woning staat, heeft even gebrand en dat zorgde voor stevige rookontwikkeling. De schade bleef evenwel eerder beperkt. (WDH)

