Bliksem kan ook omgekeerd inslaan 13 april 2019

Heel soms slaat de bliksem ook omgekeerd in, zo ontdekte een Amerikaanse 'stormjager'. Hij slaagde erin om het fenomeen - dat in minder dan 1% van de onweders plaatsvindt - vast te leggen in een slow-motionfilmpje. In werkelijkheid duurt zo'n omgekeerde inslag amper een halve seconde. Bij een normale bliksem ontmoeten neerwaartse negatieve ionen in een wolk positieve opwaartse ionen, maar bij een omgekeerde bliksem schieten die positieve ionen veel sneller naar boven, waardoor een elektrisch circuit gecreëerd wordt met de wolken en de atmosfeer. De stormjager was een maand lang bezig met omgekeerde bliksems te filmen in Texas, Oklahoma en Illinois.

