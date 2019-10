Exclusief voor abonnees Blikje bier? Zeg maar blik +2,5 CENTILITER 10 oktober 2019

In de supermarkten biedt AB InBev nu ook blikjes Jupiler aan van 35,5 cl. Het gaat om een tijdelijke promotie, waarbij consumenten 2,5 cl gratis krijgen. Blikken Jupiler zijn nu te verkrijgen in formaten van 25 cl, 33 cl, 35,5 cl en 50 cl. Bij Albert Heijn België zijn zelfs blikjes van 44 cl verkrijgbaar. AB InBev benadrukt dat de blikjes van 33 cl in de markt blijven. Of de blikjes van 35,5 cl in de toekomst een blijvend formaat worden, en of de extra 2,5 cl dan betalend wordt, is nog niet duidelijk. "De toekomst hangt af van meerdere factoren, daar kunnen we niet op vooruit lopen", aldus de woordvoerster. In de cafés had AB InBev al een bierglas van Jupiler gelanceerd van 30 cl. Aanvankelijk ging het om een promotie die werd gelanceerd bij het begin van de zomer. Na de zomer maakte het bedrijf bekend dat het pintje van 30 cl behouden blijft, maar zonder promotieprijs.

