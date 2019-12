Exclusief voor abonnees Blijven knokken, ook bij paniek-voetbal 36 Marc Coucke 24 december 2019

Marc Coucke, de zakenman met showbizzbloed, heeft al betere tijden gekend. Als ondernemer gaat het hem nochtans voor de wind. Het vele geld dat hij in tientallen bedrijven investeert, keert grosso modo met winst naar zijn bankrekening terug. Maar de kritiek die hij als publiek figuur en als voetbalmecenas krijgt, overstijgt de spotternij die hij al zijn hele leven kent. Toen Coucke in mei het konijn Kompany uit zijn hoed toverde, zorgde hij voor de beste promostunt in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Anderlecht zou opnieuw naar Europese hoogtes klimmen, maar lijkt gewoon aan een processie van Echternach begonnen. In plaats van champagnevoetbal werd het paniekvoetbal, ook naast het veld. Coucke weet het niet meer, is de indruk die alles overheerst. Maar de 34ste plaats in deze Top 100 bewijst dat hij niet alle steun is verloren. Het zal hem wellicht extra moed geven om te doen wat hij altijd al heeft gedaan, ook bij tegenslagen: blijven knokken. (SVB)

