Blijven Jolien en Lenny bij elkaar? 25 maart 2019

00u00 0

Vanavond is het D-day voor Jolien en Lenny uit 'Blind getrouwd'. Het koppel, dat elkaar acht afleveringen geleden als eerste het jawoord gaf, moet nu ook als eerste beslissen of ze getrouwd blijven of toch gaan scheiden. Tijdens het bekijken van de trouwfoto's vorige week gaven de twee toe in de 'vriendschapszone' beland te zijn, maar het zou kunnen dat ze die basis toch sterk genoeg vinden. Voor de andere koppels is het nog een weekje wachten op hun beslissingsmoment. Tim en Elke, Stijn en Joke, Victor en Line, en Joris en Annelies krijgen ook hun trouwfoto's te zien en blikken terug op het moment waarop hun avontuur begon. Stijn en Joke trakteren elkaar op een leuke verrassing, en ook Tim heeft iets in petto voor Elke. "We gaan met de voeten van de grond", klinkt het vlak voor ze gaan indoorskydiven. Victor en Line gaan dan weer op bezoek bij Victors ouders voor - u raadt het al - een kijkje in oude fotoalbums. (DBJ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen