Blijft Bongonda bij Trabzonspor? 22 januari 2018

De soap rond Theo Bongonda blijft duren. Bijna twee weken nadat de flankaanvaller in Marbella aansloot bij Zulte Waregem is de transfer nog altijd niet volledig rond. Ondanks een akkoord met alle partijen. Door de moeizame financiële afwikkeling tussen Trabzonspor en Bongonda, die een zwaar contract had in Turkije, blijft het dossier aanslepen. Gisteren reisde de belofteinternational zelfs terug naar Trabzonspor. En op zijn Twitter-account postte Bongonda een bericht met de kleuren van de Turkse club... (VDVJ)