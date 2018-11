Blijft Aalst ook ongeslagen na eerste topper? VOLLEYBAL 17 november 2018

Dit weekend staat de zesde speeldag in de Euromillions Volley League op het programma. Maaseik en Aalst ontmoeten elkaar in de eerste topper van het seizoen. De twee ploegen speelden nog maar vier wedstrijden. Aalst is nog ongeslagen, Maaseik liet in Menen al een punt. Na het verlies in de Supercup plaatsten de Limburgers zich deze week voor de halve finale van de beker,, maar over de manier waarop dat gebeurde, was coach Joel Banks niet tevreden. Hij vorderde zijn manschappen meteen na de match naar de kleedkamer. Daar wees de Brit ongetwijfeld op het belang van concentratie in de topper tegen Aalst. Bij de bezoekers keert niet alleen Martijn Colson terug naar Maaseik, ook Seppe Van Hoyweghen heeft een band met de Maas. Hij is de zoon van oud-Maaseikspeler Bart en Ineke Hoho, de zus van Kristof Hoho. (KWP)

