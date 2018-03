Blijf van je smartphone en krijg hotelkorting 17 maart 2018

00u00 0

Voor wie logeert in een hotel is gratis wifi even vanzelfsprekend als stromend water. Toch zorgt het verknocht zijn aan je smartphone op vakantie voor heel wat gezinsconflicten en tijd die je niet samen met je kinderen doorbrengt. De Amerikaanse hotelketen Wyndham Grand Hotels wil daar vanaf dit jaar iets aan doen. Gezinnen die in de door Wyndham uitgebate hotels hun smartphone opzij leggen, krijgen voortaan een korting op hun verblijf. Met het zogenaamde 'Reconnected program' kun je in vijf Amerikaanse Wyndham-hotels, waaronder Clearwater Beach en Chicago Riverfront, een korting van 5% krijgen als je als gezin de smartphones opbergt in een speciaal daarvoor voorziene locker. Elk kluisje heeft een timer, die ervoor zorgt dat je de locker pas weer kan openen als je voldoende tijd offline hebt doorgebracht. (JL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN