Exclusief voor abonnees Blij als een kind met wat regen 08 februari 2020

00u00 0

Als twee kleine kinderen. Zó blij zijn deze Australische boeren in New South Wales met de regenbuien die de afgelopen dagen over hun velden trokken. Maandenlang was het kurkdroog, maar vandaag staan er weer plassen op de aardewegjes. De hevige regens blussen nu zelfs de laatste bosbranden. Volgens autoriteiten zijn in de deelstaat ongeveer twintig van de zestig branden binnen de 24 uur uitgegaan. Maar niet overal zijn er hoeraberichten. Australische media melden nu dat het veel te veel regent - dat is in bijna twintig jaar nooit gebeurd. Ook dit weekend ziet het er niet veelbelovend uit. In Sydney zou er vandaag naar schatting 120 tot 200 millimeter water vallen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis