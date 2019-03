Blessures voor Uronen en Ito 11 maart 2019

Philippe Clement moest tegen Lokeren twee noodgedwongen wissels doorvoeren. Zowel Jere Uronen als Junya Ito ging in de loop van de tweede helft geblesseerd naar de kant. Uronen liep lichamelijke averij op na een luchtduel, terwijl Ito in botsing kwam met doelman Verhulst. De Japanner kreeg een paar hechtingen in de knie. Over de exacte ernst van de blessures was er gisteren nog geen duidelijkheid. (KDC)