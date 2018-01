Blessures en vermoeidheid doen Leko roteren 29 januari 2018

00u00 0

Een half vertimmerde ploeg in Gent, maar daar had Leko zo zijn redenen voor. In de eerste plaats was er na de blessure van Poulain (adductoren) ook die van Decarli (achillespees). Afwachten hoe snel beiden opnieuw speelklaar raken. Denswil kwam dan wel terug uit schorsing, toch zag Leko zich genoodzaakt Vanlerberghe in de driemansdefensie te posteren. Dat Tomecak en Vossen in actie kwamen, was dan weer omdat de Club-coach respectievelijk Cools en Diaby wilde sparen met het oog op het bekertreffen op Standard woensdag. Het programma wordt er straks niet minder zwaar op. Woensdag is er de heenmatch in de halve finale op Standard, zondag de thuismatch tegen Charleroi, de donderdag daarop de terugmatch tegen Standard en de zondag daarop de verplaatsing naar Waasland-Beveren. (WDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

Leko