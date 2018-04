Blessures bezorgen Bayern wel CL-records 26 april 2018

00u00 0

Na drie minuten ging Arjen Robben neer na een onschuldig duel met Casemiro en greep naar het linkerbovenbeen. De uiteindelijke vervanging in de achtste minuut betekende de snelste wissel ooit in de Champions League-geschiedenis van Bayern München. Ook Jérôme Boateng viel op het half uur uit, eveneens met last aan het linkerbovenbeen na een onschuldig duel. Goed voor een nieuw unicum: nog nooit moest een ploeg voor de rust twee keer wisselen in de halve finale van de CL. Coach Jupp Heynckens zag zijn plannen zo aardig in de war gestuurd en hij moest sowieso al Neuer, Vidal, Alaba en Coman missen. (DPB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN