Blessure voor Odjidja 11 januari 2019

Vadis Odjidja viel uit in de oefenpot tegen Holstein Kiel, maar wellicht valt zijn blessure mee. "Hij voelde iets in de spieren, maar hij kwam er op tijd af", aldus Thorup. "Ik denk dat hij zo een echte blessure vermeden heeft." Eric Smith (dij) speelde niet, maar hij kon alweer 40 minuten lopen. Gisteravond woonde de Gentse spelersgroep Levante-Barcelona bij in Valencia. Vanochtend wordt de stage afgesloten met een laatste training.