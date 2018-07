Blessure voor Denswil 30 juli 2018

Minpuntje gisteren, naast de twee tegengoals, was de blessure voor Stefano Denswil, die halverwege de eerste helft naar de kant hinkte. De Nederlander werd met hinder aan de hamstring vervangen door Decarli. Afwachten hoelang Denswil onbeschikbaar zal zijn. Vandaag of morgen volgt er een echo in het ziekenhuis. (TTV)