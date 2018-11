Blessure noopt Van der Vaart tot stoppen 05 november 2018

Rafael van der Vaart (35) is niet langer voetballer. De Nederlander liep tijdens een training bij zijn Deense club Esbjerg een blessure op en die dwingt hem te stoppen. Na dit seizoen zou de ex-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham sowieso een punt achter zijn carrière zetten. "Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in."