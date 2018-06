Blessure Dylan Bronn valt mee 25 juni 2018

De Tuneische international van AA Gent, Dylan Bronn (23), blesseerde zich tegen de Belgen aan de knie en werd na zijn wissel in tranen naar een hospitaal.Uit een MRI-scan bleek volgens clubdokter Luc Vanden Bossche dat het om een ontwrichting, zou gaan. "Maar Dylan is er niet gerust in, omdat hij niet alles verstaat wat de Russische dokters hem vertellen. Hij wil snel naar Gent komen voor verder onderzoek." Bronn moet rekening houden met een herstel van zes weken. Hij zou zo niet alleen de eerste competitiewedstrijden maar ook de eerste Europese confrontatie op 9/8 missen. (RN/MGA)