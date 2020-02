Exclusief voor abonnees Blessure Depoitre valt mee 03 februari 2020

AA Gent kon in Mechelen geen beroep doen op de zieke Alessio Castro-Montes en ook Laurent Depoitre ontbrak in de selectie. 'Lolo' kampt met een blessure onderaan de voet, maar na wat rust wordt hij maandag of dinsdag weer op training verwacht. Wellicht geraakt hij speelklaar voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht. (RN)