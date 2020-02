Exclusief voor abonnees Blesseer een ploegmaat Owusu & Kums 28 februari 2020

Sven Kums verliet het stadion gisteravond niet zonder kleerscheuren. Tijdens een duel in de absolute slotminuten ging Elisha Owusu ongelukkig op de kuit van zijn ploegmaat staan. Die pikkelde met een pijnlijke grimas door de mixed zone richting uitgang, zijn onderbeen stevig gezwollen. De medische staf hoopt dat het enkel om een bloeduitstorting gaat. Een klein barstje is echter niet uitgesloten, daarom laat Kums vanochtend een foto nemen. AA Gent riskeert de match tegen Cercle van zondag met een onthoofd middenveld te moeten aanvatten. Odjidja is immers geschorst. (SDG)

