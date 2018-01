Blauwvoet otegem-FC Moen 1-1 22 januari 2018

Doelman Duyck (O) redde kansen voor Declercq (13') en Pereira (22') telkens in hoekschop. Op het halfuur ging Soumillion in een duel met Stoumont neer. De ref wees naar de stip. Verwee miste niet. Na de rust was Moen het meest in de aanval. Bezoeker Degraeve (78') lukte het net niet om te scoren. Na een zware fout van Mahieu viel doelman Duyck (78') uit met een open wonde aan de knie. De ingevallen keeper Balcaen werd in de extra tijd nog verslagen door een afgeweken bal.

