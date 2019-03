BLAUWV. OTEGEM-SV MOORSLEDE 2-1 25 maart 2019

De eerste kansen waren voor Moorslede. Terras redde na vier minuten op corner een kopbal van Vanackereop de lijn. Na een mistasten achterin besloot Vanackere na elf minuten een grote kans naast. Na achttien minuten zag Deltour aan de overzijde een kans verdwijnen, toen hij op de counter, struikelde. De bezoekende doelman redde een vrijschop van Lakiere in de 34ste minuut. Samba werkte na een aanval rustig af (0-1). Doelman Vanackere weerde een keiharde vrijschop van Stragier af, in het geharrewar trapte aanvoerder Verwee de 1-1 binnen. Omstreeks het uur was het voor Terras tweemaal net niet. Na een fout op Van Glabeke wees de ref naar de stip, Syx miste niet. Verwee kreeg na 82 minuten rood, toen hij Vandevyver onderuit haalde.

