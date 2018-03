BLAUWV. OTEGEM-SP. HEESTERT 2-1 19 maart 2018

00u00 0

Een botsende vrijschop van Vandekerckhove (O) vloog na vijf minuten nipt over. Na een vrijschop van weer Vandekerckhove kopte Mercier na 28 minuten naast. In dezelfde minuut trof hij wel raak met een streep in de kruising. Met een afstandsschot verraste Pieter Hugelier doelman Duyck. In dezelfde minuut kopte Mercier de 2-1 binnen. Lannoy (O) kreeg na 74 minuten zijn tweede geel. Otegem kreeg het nadien moeilijk. Heestert zorgde voor veel druk. Doelman Duyck redde twee keer prima op pogingen van Dejaegere na tachtig minuten en Otté, vijf minuten voor affluiten.