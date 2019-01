Blauwe tranen 25 januari 2019

Met een krop in de keel en tranen in de ogen kondigde Open Vld-minister Philippe De Backer zijn exit uit de lokale en nationale politiek aan. Niet uit onvrede, benadrukt hij, want Gwendolyn Rutten had hem het Antwerps lijsttrekkerschap voor de Kamer aangeboden. Maar De Backer, door collega's enorm geprezen, beseft dat hij nooit een stemmenkanon zal worden. Ook Rutten hield het niet droog. De Backer, een doctor in de biotechnologie, keert terug naar "zijn eerste liefde: de wetenschap en het ondernemerschap", al zal hij wel zijn mandaat als minister uitdoen. Voor zijn partij start de moeilijke zoektocht naar een nieuw gezicht in Antwerpen. (ARA/DDW)

