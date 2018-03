Blauwe reiger doodgeschoten in Haachts Broek Redactie

07 maart 2018

0

In het natuurdomein het Haachts Broek in Vlaams-Brabant is dit weekend een doodgeschoten blauwe reiger teruggevonden. Na röntgenonderzoek bleek dat de vogel verschillende hagelbolletjes in het lichaam heeft gekregen. De blauwe reiger is een beschermde soort. Jagen op het dier is dus verboden. Bovendien hield hij zich op in een erkend natuurreservaat. Bij Natuurpunt Haacht hebben ze het raden naar de dader. Wie reigers doodt, komt er niet goedkoop van af. Enkele jaren geleden kreeg een man uit Sint-Denijs-Westrem nog een boete van 1.650 euro omdat hij er één had neergeschoten in zijn tuin. Behalve de reiger werd in het Haachts Broek ook een vos dood teruggevonden. Hij had kippeneieren gegeten die waren ingespoten met gif. (ADPW)

