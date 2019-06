Exclusief voor abonnees Blauwe nostalgie onze opinie 06 juni 2019

Een prulpartij. Dat is hoe Bart De Wever in een onbewaakt moment ook het cdH zou noemen, net zoals hij eerder Groen omschreef. Wat voor iets is dat eigenlijk, die cdH die gisteren bekendmaakte dat de partij in geen enkele regering stapt, niet in de federale, niet in de Brusselse en niet in de Waalse? Zouden ze het zelf nog weten, na alle tweeslachtigheid van de voorbije jaren? De hoofdletter H in de partijnaam staat voor humanisten. Ooit heette de partij PSC, noemde ze zich sociaal-christelijk en was ze de Franstalige tweelingzus van de CVP. Maar de voorbije vijftien jaar sloeg ze onder de flamboyante voorzitster Joëlle Milquet aan het schipperen over haar ware aard, in wankel evenwicht tussen het grootstedelijke kosmopolitisme van Brussel en het rurale conservatisme van de provincie Luxemburg, haar aloude fief. Na de Brusselse Milquet kwam de Luxemburger Benoît Lutgen, al even rocambolesk. Lutgen blies de Waalse regering met de PS op - een boemerang. Vijf Kamerzetels houdt het cdH vandaag over. De nieuwe voorzitter, Maxime Prévot, komt uit Namen en is een topper, maar ook hij worstelt met existentiële vragen. Hij moet zijn partij heruitvinden in de oppositie. Lukt dat niet, dan is ze in 2024 dood.

