Blauwe ministers groeten blauwe mannetjes 20 juni 2018

00u00 0

Premier Charles Michel (MR) heeft gisteren het Smurfenplafond in Brussel geopend, samen met vicepremier Didier Reynders en minister van Begroting Sophie Wilmès. De stripmuur van de 60-jarige Smurfen is geen typische stripmuur, want de muurschildering bevindt zich op het plafond van de passage onder het Hilton Hotel aan het Europakruispunt, richting de Grote Markt. Het Hilton Hotel droeg zelf ook 25.000 euro bij aan de creatie van 206 vierkante meter waarmee vijf schilders 2,5 maanden zoet waren. Morgen krijgt het Atomium ook een speciale Smurfenbol. (ARA/DCFS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN