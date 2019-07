Exclusief voor abonnees Blauwe Clement neemt zes beloften mee op stage 01 juli 2019

00u00 0

Goedgevuld weekend voor Club Brugge, dat gisteravond in het Nederlandse Garderen gearriveerd is voor de zomerstage. Philippe Clement selecteerde 27 spelers voor het oefenkamp, waaronder zes beloften. De youngsters maakten de voorbije tien dagen indruk en dus reizen De Ketelaere, Schoonbaert, De Cuyper, Van der Brempt, Voet en De Wolf mee naar de Hoge Veluwe. Vooral De Ketelaere liet zich met enkele goals en assists opmerken in de eerste twee oefenwedstrijden, dit terwijl ook De Cuyper zaterdag in Torhout een prachtige vrijschop lukte.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis