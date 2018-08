Blauw-zwart kleurt grijsblauw 31 augustus 2018

Net als AA Gent in 2015-2016 zal ook Club Brugge met een uniek shirt zijn CL-wedstrijden afwerken. Blauw-zwart koos voor een grijsblauw shirt met zwarte en fluoblauwe tinten, hier geshowd door Nakamba. In principe worden de zes groepswedstrijden - en eventuele later matchen - in het nieuwe shirt gespeeld. (TTV)

