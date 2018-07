Blauw-zwart kiest voor de fiets 03 juli 2018

Club Brugge heeft zijn eerste trainingsdag in Garderen achter de rug. Blauw-zwart oefende gisterochtend een eerste keer en deed dat ook om 18 uur, netjes tussen beide WK-wedstrijden door. Zich verplaatsen van het hotel naar het trainingsveld deden ze uiteraard 'op z'n Hollands': met de fiets. Nieuwkomer Luan Peres werd zondag van Schiphol overgebracht naar de Hoge Veluwe en trainde daar gisteren een eerste maal met zijn nieuwe ploegmakkers. Ondanks de lange vlucht liet hij meteen een goeie indruk. En ook Clinton Mata, eerder deze zomer overgenomen van Charleroi, sloot aan. Mata revalideert in Nederland van een liesblessure en zou in oktober opnieuw fit moeten zijn. Verder trainden ook Nakamba, Poulain, Limbombe, Vlietinck en Diaby apart. Zij herstellen van blessures en ongemakken. Vandaag staan er opnieuw twee trainingen op het programma, morgen wordt er na de ochtendtraining een eerste keer geoefend tegen Steaua Boekarest. (TTV)

