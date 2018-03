Blauw-wit kapsel voor Pogba 21 maart 2018

Vreemde snuiter, Paul Pogba. De 25-jarige middenvelder bood zich gisteren bij de Franse nationale ploeg aan met een opvallend blauw-wit kapsel. Geen goed idee om je als speler van Manchester United te vertonen met een haarsnit in de kleuren van stadsrivaal City. Bondscoach Didier Deschamps wil deze week serieus aan de slag met zijn geplaagde spelverdeler. "Paul zal momenteel niet gelukkig zijn bij zijn club", zei hij op een persconferentie in aanloop naar de oefeninterlands tegen Colombia en WK-gastland Rusland. "Ik weet niet waarom en hoe hij in deze situatie is beland, maar daar zal ik met hem over gaan praten. Zoiets kan een speler een keer overkomen in zijn loopbaan. Nu is Paul aan de beurt. Hij zal het niet leuk vinden wat hij nu doormaakt." (KDZ)

