Blauw bloed 19 mei 2018

00u00 0

Wie van adel is, heeft blauw bloed door de aderen stromen, luidt de uitdrukking. Volgens de meeste naslagwerken ontstond die uitspraak bij de middeleeuwse Spaanse aristocratie. "Tijdens de Moorse overheersing (tussen 800 en 1500) werden er veel gemengde huwelijken gesloten, waardoor er veel kinderen met een donkerdere huid geboren werden", klinkt het bij het Genootschap Onze Taal. "De weinige Spaanse aristocratische families die hun blanke huid konden 'bewaren', waren erg trots op het 'blauwe bloed' of sangre azul dat bij hen zichtbaar was, bijvoorbeeld in de aderen bij de polsen. Dit gaf immers aan dat hun bloed niet vermengd was met dat van andere volkeren." (StV)