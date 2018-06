Blatter volgende week naar Rusland 15 juni 2018

Sepp Blatter mag dan verbannen zijn door de FIFA, de ex-voorzitter van de Wereldvoetbalbond zal het WK toch een bezoekje brengen. Volgende dinsdag zou hij naar Moskou afzakken om er twee tot drie dagen te vertoeven. De Russische president Poetin had Blatter persoonlijk uitgenodigd voor de openingswedstrijd, maar die skipte hij. Blatter had tussen 1998 en 2015 de leiding over de FIFA.