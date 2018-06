Blatter naast Poetin tijdens Portugal-Marokko 19 juni 2018

00u00 0

Sepp Blatter, die als FIFA-voorzitter in ongenade viel nadat hij werd beschuldigd van corruptie, zal morgen in het Luzhniki-stadion in Moskou de wedstrijd tussen Portugal en Marokko bijwonen. Ook staat er dan een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin op het programma. De 82-jarige Blatter werd in februari 2016 door het gerecht voor een periode van zes maanden geschorst na een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro aan Michel Platini. Hoewel hij nog steeds geschorst is, accepteerde Blatter toch de uitnodiging van Vladimir Poetin om naar het WK te komen. Alvorens terug te vliegen naar Zwitserland zal Blatter vrijdag in Sint-Petersburg ook de wedstrijd tussen Costa Rica en Brazilië nog meepikken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN