Exclusief voor abonnees Blankenberge blaast alle evenementen af tot 31 augustus 25 april 2020

00u00 0

Het stadsbestuur van Blankenberge gelast alle eigen evenementen tot het einde van de zomervakantie af. Dat betekent meteen ook dat de jubileumeditie van de bekende Bloemenstoet op de laatste zondag van augustus niet doorgaat. "We proberen vooral om Blankenberge gezond en veilig te houden. Daar moeten drastische beslissingen voor genomen worden", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Voor het Bloemencorso had de stad nog even afgewacht, omdat het de 125ste editie zou worden. "Er komt, op een zonnige zondag, 100.000 man op af. Dat zou niet verstandig zijn." Wie deze zomer in Blankenberge toch een kleinschalig evenement wil houden, kan wel een voorstel indienen. Elk idee wordt afzonderlijk door het schepencollege beoordeeld. (BHT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen