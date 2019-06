Exclusief voor abonnees Black Box Revelation Retestrak, maar tikje routineus 28 juni 2019

Black Box Revelation zorgde voor een eersteklas feestje. Frontman Jan Paternoster wist de fans exact te geven waarvoor ze kwamen: een hitfestijn. 'High on a Wire' , 'Never Alone/Always Together', 'I Think I Like You'. Na amper een kwartiertje hing aan Klub C al het bordje 'vol'. Eva De Roo, de kersverse echtgenote van Jan, stond op de eerste rij en zag - net als wij - dat het goed was. Al moeten we eerlijk zijn: hoewel hun show echt retestrak was, kwam het ook allemaal een tikje routineus over...

