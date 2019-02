Black beauty's Nu op Batibouw 16 februari 2019

Meer nog dan vorig jaar is zwart dé trend in keukenland. Die lijn wordt overal doorgetrokken, zelfs in de afzuigkappen. Novy stelt daarom een zwarte variant van de populaire Cloud voor. Helemaal nieuws is de Fusion Pro, een inklapbare zwarte afzuigkap die in ondiepe kasten verdwijnt.

