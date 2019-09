Exclusief voor abonnees Bl. Otegem-Zwevegem Sport 3-0 02 september 2019

De thuisploeg toonde zich gretiger en won de derby verdiend. Nieuwkomer Heugebaert kopte een voorzet binnen. Aan de overkant kreeg de snelle Lecour een paar kansen. Kort na de rust, in de 52ste minuut, kreeg bezoeker Defoirdt zijn tweede geel. Na een knap uitgespeelde actie verdubbelde de ingevallen Van Troys in de 72ste minuut de score. Op een corner kopte nieuwkomer Lams aan de eerste paal de 3-0 binnen. De score had nog hoger kunnen oplopen. Een bal van Syx werd nog op de lijn gered.