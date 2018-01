BL. OTEGEM-VV EMELGEM-KACHTEM 2-0 00u00 0

Na een assist van Terras kwam de thuisploeg op voorsprong. Op het halfuur redde doelman Duyck een afstandsschot van bezoeker Slambroeck in corner. Enkele minuten later bracht aan de overkant keeper Thomas met de voet redding op een bal van Van Troys. Ook na de rust was Otegem het meest in balbezit. Na een aanval bleef de bal hangen, de opgerukte Verwee trapte tijdens het geharrewar binnen. De bezoekers boden te weinig weerwerk. Soumillon (O) besloot na 68' nog een wenkende kans over.