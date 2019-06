Exclusief voor abonnees BK Yellow Ride wil WR 29 juni 2019

Er staat zondag in Gent meer op het spel dan de Belgische tricolore bij de elite. Het BK Yellow Ride plant vanaf 7u30 een aanval op het Guinness-wereldrecord 'meest officiële gele truien op één locatie'. Het record is in handen van het bedrijf Sky met 270 gele truien. Het BK Yellow Ride wil daar aan de Watersportbaan verandering in brengen. Het aantal mensen met een gele trui wordt om 10u, in aanwezigheid van de voorlopig laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe, geteld door een deurwaarder. (DMM)