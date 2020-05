Exclusief voor abonnees BK (voorlopig) op 22 september 16 mei 2020

De Belgische wielerfederatie Belgian Cycling legde het op 21 juni en 23 augustus verplaatste BK vast op dinsdag 22 september. Twee dagen na afloop van de Tour. "Voorlopig", blijft organisator en Anzegems burgemeester Gino Devogelaere bij Sporza benadrukken. "Niets ligt vast. Afwachten of het toegelaten zal zijn. De volksgezondheid gaat voor." Ook het BK mountainbike in Houffalize (5-6/9), het weg-BK junioren in Middelkerke (5/9) en BK tijdrijden voor jeugd in Borlo (30/8) kregen een nieuwe datum. Dat is nog niet het geval voor het BK tijdrijden elite mannen en vrouwen in Koksijde. (JDK)