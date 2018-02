BK RALLY 26 februari 2018

BK rally: Princen wint Rally van Haspengouw Zelden hebben we zo een spannende editie meegemaakt van de Rally van Haspengouw, de openingswedstrijd van het Belgian Rally Championship. De spanning werd opnieuw in de wedstrijd gebracht door de straftijd van dertig seconden die Vincent Verschueren na de tweede ronde kreeg en toen greep Kris Princen zijn kans. Verschueren was nochtans de hele dag de snelste, met tien snelste tijden op twaalf proeven, maar met een geweldige eindsprint op de laatste proef won Princen toch nog met 1.2 voorsprong zijn thuiswedstrijd. Het was de vierde zege voor Kris Princen in Landen na zijn overwinningen in 2002, 2015 en 2017. "Ik heb alles gegeven in de laatste proef om te winnen", vertelde de winnaar. "Ik wil de verdienste en de geweldige prestatie van Vincent benadrukken. De tijden die hij reed in de tweede ronde kon ik niet evenaren. Het seizoen begint goed. Afspraak in Spa voor het vervolg." (JCA)

