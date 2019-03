BK in Gent eert Walter Godefroot 23 maart 2019

Het Belgisch kampioenschap wielrennen in Gent wordt op zondag 30 juni een eerbetoon aan 'local hero' Walter Godefroot, zelf winnaar van de driekleur in 1965 en 1972. Zijn foto siert het campagnebeeld. Na de start aan het Emile Braunplein in hartje Gent (vrouwen om 10u15, mannen om 12u) en een tocht door de Vlaamse Ardennen (vier lussen van 18 kilometer met 4,8 kilometer kasseien op de Lange Munte, Dikkele-Dorp, de Paddestraat en de Lippenhovestraat) volgen zeven ronden van 15,6 kilometer op een afgesloten parcours in Godefroots woonplaats Drongen. De finish (vrouwen om 13u30, mannen om 17u15) ligt op de Watersportbaan. (JDK)