BK BEACHVOLLEY 26 mei 2018

Bob Douwen en Aljosa Urnaut domineerden in het Terkamerenbos in Brussel en ook in Hechtel-Eksel. Alleen Douwen kan zichzelf een 'drie op drie' bezorgen op het Sint-Pietersplein in Gent. Urnaut is er deze keer niet bij: "Ik heb afgemeld. Ik moet naar het huwelijk van een vriend in Griekenland. Bob zal aantreden met Tim Van de Wielle. In Kortrijk ben ik er weer bij." Bij de vrouwen staan Lieckens-Mouha en Catry-Vandesteene aan de leiding. Lieckens koppelt zich aan Van Bree. (PLG)