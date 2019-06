Exclusief voor abonnees BK Beachvolley 03 juni 2019

In tropische temperaturen werd de manche van het Belgian Beachvolley Championship afgewerkt op de Grote Markt van Kortrijk. Regelmatig leverde dit verrassende resultaten op. Puur op wilskracht en karakter bereikten de finalisten de eindstrijd. Ook daar werd er hard gestreden voor de zege. Bij de vrouwen resulteerden alle inspanningen tot een nieuwe confrontatie tussen Van Bree-Ruysschaert en Van den Vonder-Cools. Na drie eindoverwinningen moesten Van den Vonder-Cools in Kortrijk het onderspit delven tegen Van Bree-Ruysschaert. Bij de mannen konden de broers Vandecaveye in de tiebreak een 14-12 niet verzilveren. Anshel Ver Eecke en Tim Lemmens wonnen doodvermoeid. (WVM)

